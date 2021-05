Primeira edição integral em português dos diários de Virginia Woolf chega ao mercado literário brasileiro Foto: Domínio público

Neste sábado, 15, haverá um evento online, gratuito para discutir os meandros do livro Os diários de Virginia Woolf: Diário I – 1915-1918, da Editora Nós.

A partir das 11h, o evento, que tem parceria com a livraria feminista Gato Sem Rabo, traz a tradutora da obra, Ana Carolina Mesquita, que falará sobre a escritora britânica, referência em produções literárias que abordam a subjetividade da mulher.

Com mediação de Emanuela Siqueira, a conversa será construída em torno do processo criativo e do universo particular da autora de Mrs. Dalloway e transmitida pelo canal da Gato Sem Rabo no YouTube.

Ana Carolina Mesquita pesquisou em detalhes os diários de Virginia Woolf para a sua tese de doutorado – a obra é a primeira edição integral publicada em português. “Era ali (nos diários) onde ela sentia poder relaxar a pena, ao contrário da sua escrita ficcional e dos ensaios, que a consumiam imensamente”, escreveu Ana Carolina na apresentação do livro.

Serviço:

Literatura feminista: evento online debaterá 'Os diários de Virginia Woolf

Quando: Sábado, 15, às 11h

Onde: No canal da Gato Sem Rabo no YouTube.