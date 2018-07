Lista das mulheres mais bonitas do mundo de 2017 chama atenção pela diversidade

Oprah, Viola Davis e Chrissy Metz estão entre os nomes Foto: REUTERS/Shannon Stapleton | REUTERS/Faith Ninivaggi | REUTERS/Danny Moloshok

Nesta segunda-feira, 19, a People lançou a lista das mulheres mais bonitas de 2017. A novidade, além de Julia Roberts eleita como mulher mais bonita do mundo, é a diversidade entre as escolhidas.

Além de Julia, há oito nomes na lista. Entre elas, três mulheres negras, Oprah Winfrey, Viola Davis e Tarahi P. Henson, e uma gorda, Chrissy Metz.

Na lista, a revista fez questão de destacar atributos das mulheres eleitas para além da beleza, como fizeram com Emma Watson. "Essa Belle de 27 anos é muito mais do que aparenta hoje em dia, levando igualdade de gênero à ONU e usando seu Instagram para promover o empoderamento feminino", descreve a People.

Chrissy Metz, por sua vez, foi destacada por ser um exemplo "para mulheres de todos os tamanhos" na série This Is Us. "[Ela] se recusa a 'ser posta em uma caixa' quando se trata de tipo de corpo."

Nos últimos anos, mulheres negras marcaram presença na lista, como em 2014, quando Lupita Nyong'o foi eleita pela revista a mulher mais bonita do mundo.