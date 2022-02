‘Libras precisa ser reconhecida como língua oficial’, diz presidente da Associação de Surdos de SP

Tadeu Schmidt fez uma parte do discurso da eliminação desta terça, 1º, em Libras Foto: Reprodução/TV Globo

O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso histórico durante a segunda eliminação de 2022 do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 1º.

Para falar com Jessilane, Tadeu optou por usar a Libras, Língua Brasileira de Sinais.

Jessilane é professora de Biologia e aprendeu a Língua para se comunicar com alunos surdos.

Ao final, o apresentador disse que quem sairia da casa era aquele que não pegou os sinais: Rodrigo.

Depois da eliminação, ainda nervosa por ter escapado da berlinda, Jessilane explicou aos colegas de reality show que Tadeu somente pediu para que ela se acalmasse e não ficasse triste.

Assista:

O discurso teve várias interpretações, mas, segundo Jorge Rodrigues, presidente da Associação dos Surdos de São Paulo, Schmidt quis dizer: “professora, as mulheres ficam, as mulheres ficam, você fica”.

“Ficou um pouco confuso, mas, como é o Tadeu eu perdoo”, brincou Jorge. Ele, que é ativista em prol da Língua de Sinais, também falou sobre o discurso em entrevista ao Estadão.

“Em um primeiro momento, eu fiquei em choque. Em seguida, foi uma explosão de felicidade e eu chorei muito”, conta. O presidente revelou que celebrou o momento com alguns amigos: “Estamos falando da maior emissora brasileira e do maior reality show do Brasil”.

depois de conversar com meus amigos surdos, chegamos na conclusão de que ele quis dizer «professora, as mulheres ficam, as mulheres ficam, você fica». ficou um pouco confuso, porém como é o tadeu, eu perdoo <3 — jorge (@jorgesuede) February 2, 2022

Para ele, porém, o ensino da Libras ainda não é uma realidade no Brasil: ela precisa ser reconhecida como mais uma língua oficial. Jorge diz ser fundamental a inclusão, por parte do Ministério da Educação, do ensino da Língua na grade curricular.

Sobre a vontade de Jessilane em aprender a Língua de Sinais, Jorge comenta que isso representa uma esperança em ter uma sociedade mais equitativa. “É uma esperança que a comunidade surda vem sonhando ter. É pequena, é ínfima, mas existe. Com o tempo, vai crescendo”, diz.

O presidente também acredita que esse é o momento perfeito para que a pauta seja discutida com mais frequência em rede nacional e para que a Globo passe a incluir recursos como o closed caption nos programas. “Estamos falando da maior emissora do país. É o mínimo e a gente não está pedindo demais não”, afirma.

No Twitter, Jorge também deixou um recado àqueles que assistiram e comentaram sobre o discurso do Tadeu: “Se o Tadeu tentou, você também pode tentar aprender a Libras! Vamos!”.

SE O TADEU PODE, VOCÊ PODE TAMBÉM SE COMUNICAR EM LIBRAS pic.twitter.com/BjAUcz0JgB — jorge (@jorgesuede) February 2, 2022

Apresentador agradeceu aos intérpretes que o ajudaram

Na quarta, 2, Tadeu Schmidt usou as redes sociais para agradecer aos intérpretes Bruna Vianna e Luis Felipe Ramos, que o ajudaram a dizer a frase em Libras.

“Um pedido em cima da hora, atendido com a maior boa vontade! Obrigado, queridos! A Língua Brasileira de Sinais é sensacional”, escreveu na legenda.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais