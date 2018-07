Lembra destas cachorrinhas que se abraçaram antes de serem sacrificadas? Veja como elas estão hoje

Foto comoveu a internet Foto: Reprodução

Há cerca de um ano, a foto de duas cachorrinhas se abraçando comoveu a internet. Moradoras de um abrigo na Geórgia, nos Estados Unidos, elas seriam sacrificadas porque ninguém queria adotá-las - pelo menos até uma ONG de proteção aos animais visitar o local e conseguir mobilizar a população. Agora, Kala e Keira comovem com a fofura. As duas foram adotadas por duas amigas e até página nas redes sociais têm.

O clique original foi tirado por um membro da ONG Etowah County Humane Society, que visitava o abrigo para tirar fotos de animais. Na época, Malena Evanse postou uma "conversa" que teria tido com às cadelas, prometendo tirá-las do local. Foi então que elas se abraçaram. O registro foi feito apenas horas antes do horário marcado para a eutanásia dos animais.

A ONG Angels Among Us também entrou na campanha e postou no seu Facebook: “Eu sou Kala. Esta é a Keira. Nós estamos muito assustadas aqui. As pessoas que trabalham no abrigo veem o quão assustadas nós estamos, mas só falam entre eles que hoje é o nosso último dia. Nós temos que ter alguém para nos resgatar ou nós seremos “os próximos”. Keira é preta e não é uma “boxer de verdade”, mas uma mistura. Ela é muito corajosa e me fala que tudo vai ficar bem, não importa o que acontecer. Ela me fala para ser corajosa também, mas eu não sei se consigo. Você pode ver nossos rostos. Keira sabe o que vai acontecer. Você pode ver isso nos olhos dela. Ela está fazendo cara de corajosa, mas eu posso sentir o coração dela batendo rápido enquanto eu a abraço."

Amigas fizeram a adoção Foto: Divulgação

O resgate foi feito duas horas depois do pedido, graças a doações de internautas. As duas ficaram na Angels Among Us - que fez até camisetas estampadas com a foto para arrecadar dinheiro - até outubro de 2015.

As duas foram adotadas pelas amigas Pam e Wendy e continuam inseparáveis. Na página no Facebook - intitulada Kala & Keira -, o dia a dia das duas é mostrado, como passeios no parque e celebração do Dia de Ação de Graças.