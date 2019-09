Lei Maria da Penha é tema de concurso para debater bullying e violência contra mulheres

Concurso selecionará os cinco melhores vídeos sobre a temática. Foto: Pixabay

Estão abertas as inscrições para o 7º Concurso Maria da Penha destinado a jovens entre 14 e 18 anos de todo o Brasil. O objetivo é incentivar a discussão e a prevenção do bullying e da violência contra as mulheres. A ação é promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados em parceria com o Banco Mundial, o Instituto Avon e o Facebook.

O concurso ocorre desde 2012 e, neste ano, traz a temática referente à comemoração do 13º aniversário da Lei Maria da Penha. Os interessados devem se inscrever pelo site do projeto até o dia 18 de outubro.

Para participar, basta produzir um filme curto (de até um minuto) com o tema: "Construindo novas histórias para meninas e meninos: quando relacionamentos se tornam abusivos, como perceber e mudar isso?". Estudantes de todas as escolas brasileiras podem se inscrever.

Na primeira etapa, uma comissão julgadora selecionará 25 vídeos. Depois, eles serão colocados na página do concurso no Facebook e no perfil do Instagram para votação pública. Por fim, serão premiados cinco vídeos, um de cada região do País: norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste.

Os vencedores irão ganhar um tablet, passagens de ida e volta para Brasília (para a entrega da premiação), hospedagem, workshop sobre produção de documentário e um curso sobre como usar as plataformas digitais de forma responsável. O edital está disponível no site da Câmara dos Deputados.