Lego usará plástico biodegradável em todos os seus brinquedos

Peças serão feitas com matéria-prima sustentável Foto: Pixabay/@Semevent

A Lego deu um passo importante em seu comprometimento com um desenvolvimento sustentável ao anunciar que vai lançar peças de plástico produzido a partir da cana-de-açúcar.

O novo material será utilizado inicialmente nas peças que imitam vegetais como árvores, arbustos e folhas. A novidade entrará em vigor a partir de 2018 e faz parte dos planos de usar plástico biodegradável em todas as peças e embalagens de seus produtos até 2030.

“Nós do Grupo Lego queremos ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor e estamos trabalhando duro para criar excelentes brinquedos infantis usando materiais sustentáveis”, falou Tim Brooks, vice-presidente de responsabilidade ambiental da empresa.

Em seu site, a companhia explica que o material do qual o plástico é feito vem do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, diferentemente do atual polietileno feito a partir de resíduos do petróleo. Apesar de não dizer a origem de sua matéria-prima, a empresa também divulgou um vídeo educativo em que cita a cana-de-açúcar do Brasil.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, plásticos derivados do petróleo podem demorar mais de 400 anos para se decompor na natureza. Já plásticos de origem vegetal levam poucos anos ou até meses.

Confira o vídeo educativo produzido pela empresa (em inglês):