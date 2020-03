Lego e Nintendo criam brinquedo interativo de Super Mario

Versão brinquedo do encanador Super Mario é resultado de colaboração entre Lego e Nintendo Foto: Divulgação

A Lego e a Nintendo anunciaram nesta quinta-feira, 12, uma nova linha colaborativa de brinquedos interativos envolvendo o clássico dos videogames Mario.

A parceria havia sido divulgada em um vídeo postado nas redes sociais na terça-feira, 10, mas sem muitos detalhes.

Misturando características dos videogames com os brinquedos tradicionais da marca dinamarquesa, a linha traz um boneco do personagem que interage com o cenário por meio de telas de LED, coletando moedas e cumprindo objetivos em um nível construído com blocos físicos. Outros personagens da franquia marcam presença no vídeo, como Goombas, Plantas Piranha e o dinossauro Yoshi.

Mario pode coletar moedas, mas assim como no jogo, perde elas se entrar em contato com lava Foto: Divulgação

“Estamos muito animados em trazer o Mario ao mundo físico por meio de brincadeiras interativas e sociais com o Lego”, disse em comunicado a executiva de marketing do grupo Lego, Julia Goldin.

Ainda não foram divulgados os valores nem a data de lançamento da colaboração.

Assista ao vídeo da parceria: