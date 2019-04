Lego anuncia peças em braille para desenvolver habilidades de crianças cegas

Lançamento dos blocos de montar em braille está previsto para 2020. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Preocupada com o desenvolvimento de crianças cegas, a Lego anunciou que fará peças em braille. O objetivo da marca de blocos de montar é permitir que cegos ou deficientes visuais tenham a oportunidade de aprender por meio de brinquedos. O anúncio do projeto foi feito nesta quarta-feira, 24, durante uma conferência de marcas sustentáveis em Paris, na França.

“O conceito por trás dos blocos de braille da Lego foi inicialmente proposto à Fundação Lego em 2011 pela Associação Dinamarquesa dos Cegos e novamente em 2017 pela brasileira Fundação Dorina Nowill para Cegos”, diz o comunicado. Além do Brasil e Dinamarca, o Reino Unido e a Noruega também participaram do desenvolvimento dos protótipos, que agora estão em fase de teste nos países.

As peças serão feitas com o mesmo número de tachas usadas para as letras e números do alfabeto braille, mas sem perder a compatibilidade com o sistema Lego. “Nós acreditamos firmemente que os blocos podem ajudar a aumentar o interesse em aprender braille”, completa a nota.

O lançamento dos novos blocos de montar está previsto para 2020, que serão distribuídos gratuitamente para instituições parceiras.