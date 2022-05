Leão 'de franja' é flagrado em zoológico da China e viraliza nas redes sociais

Leão batizado de Hanghang foi clicado por uma visitante do zoológico de Guangzhou, na China, e fez sucesso nas redes. Foto: Twitter/@MothershipSG

Apesar de leões serem famosos pelas jubas que chamam a atenção, um dos residente do zoológico de Guangzhou, na China, viralizou nas redes sociais por sua aparência inusitada.

O leão Hanghang ficou famoso depois que uma visitante do zoológio percebeu que sua juba se assemelhava a um corte de cabelo com franja e resolveu compartilhar imagens do animal na rede social chinesa Xiaohongshu (ou Little Red Book).

Enquanto alguns internautas acharam graça do visual do leão, outros criticaram a situação, acusando a equipe do local de ter cortado o cabelo do animal.

De acordo com o site Global Times, uma funcionária do zoológico negou que alguém tenha mudado a aparência do leão. Segundo o veículo, a equipe explicou que o cabelo de Hanghang cresce naturalmente e é escovado com a ajuda do vento.

A funcionária ainda disse que, no dia em que as fotos foram tiradas, a juba do leão estava mais lisa por conta da humidade na cidade de Guangzhou.