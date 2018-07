Lanchonete se inspira em nomes de séries para criar cardápio

O Foodflix faz trocadilhos com nomes de séries de TV para dar nomes aos sanduíches. Foto: Facebook/FoodFlix

A criatividade do brasileiro é mesmo sem limites – eis algumas provas disso aqui, aqui e aqui – e foi usando esse atributo que o mineiro Jonathan Spósito Santos, Amanda Fonseca e Breno Rodrigo criaram o Foodflix, um serviço de delivery de sanduíches em Montes Claros (MG) que se inspira na Netflix e em séries televisivas para criar o cardápio.

O cliente que liga para o local pode pedir para receber em casa lanches como Black Milhor, que nada mais é que um bauru com milho, ou um Walking Eggs, que inclui hambúrguer, dois ovos, queijo e salada. Os mais famintos podem apostar no Game of Fomes, que inclui hambúrguer, presunto, queijo, bacon, ovo, frango, salsicha (ufa!) e salada, para dar uma equilibrada.

Jonathan conta que tudo começou como uma brincadeira entre ele e a mulher, Amanda, que gostavam de fazer trocadilhos com os nomes das séries enquanto ainda trabalhavam em uma gráfica em Águas Vermelhas. "Criamos nomes, foi ficando engraçado, nós criamos a identidade visual e tudo, mas aí engavetamos porque era só uma ideia e nem tínhamos como criar nada ali", disse ele ao E+.

Depois de alguns meses o casal se mudou para Montes Claros, mas a situação financeira não estava favorável. "A gente veio sem nada, não temos nada em casa, só temos um colchão. Começamos do zero mesmo. Aí ela arrumou um emprego e a situação ficou mais estável. Um dia, estava conversando com um amigo, o Breno, que tem uma lanchonete, e falei pra ele que estava com uma marca, o Foodflix, que já tinha criado a identidade, panfletos, tudo e ele gostou da ideia. A gente testou, disse que meu lanche era bom, então investimos", contou.

O investimento inicial foi de apenas 200 reais e a estrutura utilizada é da lanchonete de Breno, que já opera sob outro nome. O Foodflix serve apenas como delivery por enquanto e tem feito muito sucesso no Facebook. "Criei a página no dia 31 de outubro, mas deixei lá. Aí no dia 17 de novembro eu comecei a divulgar, a postar as imagens, a divulgar o número do delivery, e aí foi bombando e foi dando repercussão. Foi um baque para a gente, a gente nunca esperava que ia acontecer isso", diz Jonathan, cuja série favorita é Game of Thrones.

Com tanto sucesso, os pedidos de entrega de lanches aumentaram, mas Jonathan conta que tem recebido muitas mensagens de pessoas de fora da cidade. Por enquanto, apenas os moradores de Montes Claros podem experimentar lanches como Demoliburger, Frango Anatomy, Presunto Break, Stranger Burguer, House of Carnes e 13 Reasons Para Comer.