Lançamento de Numanice 2 fez o Twitter ir à loucura

A internet aguardava polvorosa o novo álbum de Ludmilla, o Numanice 2, que mostra a continuação da cantora em sua incursão pelo pagode. E o twitter não deixou o lançamento passar em branco.

Dentre as músicas, duas são dedicadas a Brunna, mulher da cantora e, atualmente, participante do Camarote no BBB 22. Ludmilla não esconde a falta que sua esposa faz.

A cantora Ludmilla e a bailarina Brunna Golçalves se casaram no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@ludmilla

Em Maldivas fala sobre a viagem do casal às ilhas Maldivas. “A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas.”

Tô louca pra ver a reação dela vendo esse clipe, merece todas as homenagens do mundo❤️ https://t.co/vZB2Q4klrD — LUDMILLA (@Ludmilla) January 27, 2022

Confira mais reações:

“Quero cantar toda música que faça a gente se sentir mais brasileiro”. A frase célebre de Nara Leão está pronta para ser proferida com todo o mérito por Ludmilla. "Numanice #2" é a prova definitiva: a funkeira é maior voz do pagode nacional. Esquece. pic.twitter.com/6QRzJOuJ8F — Luiz Hygino (@lhygino) January 27, 2022

terminei numanice 2 e a ludmilla é viciada em amar não existe mulher mais apaixonada no brasil ela ama y ama pic.twitter.com/ihfaHxy5lV — mandi (@lwurenco) January 27, 2022

Assim ouvindo o Numanice 2 pic.twitter.com/AR9VHdZiRm — Alexandre Santana (@Iexandre) January 27, 2022

Ouça uma prévia do álbum: