Lagum comemora show no Festival Turá: ‘O público é a nossa recompensa’

Os integrantes da banda lagum farão show no Festival Turá, em São Paulo Foto: Lett Sousa

Dialogando com o público jovem e trazendo uma constante “metamorfose” de suas músicas, Lagum chega no gramado do Auditório do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 2 de julho. A banda faz parte do line-up do Festival Turá, que acontece no sábado e domingo, dia 3 do mesmo mês.

São mais de 20 atrações, oferecendo mais de 24 horas de músicas brasileiras para o público. Além de nomes como Baco Exu do Blues, Marina Sena e Nando Reis e BaianaSystem, o grupo vai se apresentar no mesmo dia que Emicida.

Em entrevista ao Estadão, o vocalista, Pedro Calais, contou que, assim como aconteceu no Lollapalooza, pode ser que os fãs presenciem um encontro entre a banda e o rapper na performance de Descobridor, parceria presente no último álbum do grupo, Memórias.

“Sempre que tocamos ao lado de atrações que gostamos, se torna um clima mais leve, de confraternização. O repertório vai ser um mix de tudo, estamos tocando sempre músicas do nosso novo álbum, mas também todos os clássicos que não podem faltar. O clima vai estar solto pra gente improvisar”, afirmou Pedro.

Sobre a apresentação do novo álbum em shows, o guitarrista Jorge complementa que a vivência na estrada faz com que as músicas se reiventem constantemente. “A gente, que é uma banda com conexão muito forte, faz arranjos diferentes nos shows. Então, é muito legal que, de turnê em turnê, as músicas passem por um processo de metamorfose”, explica.

Para o vocalista, essas performances são justamente “o que estava faltando para fazer nossa vida feliz. O público é a nossa recompensa. Os dois anos de pandemia foram como trabalhar sem ser pago. Não se trata de receber dinheiro, mas sim afeto, reconhecimento e aplauso, que é o que um artista precisa para continuar sua arte”.

Por fim, Jorge enfatiza que é justamente a união da banda, aliada com uma mistura de referências, que permite a diversidade sonora que Lagum representa. “Essa pluralidade mostra que nosso som não tem barreiras. Eu sempre brinco que somos quatro amigos tentando fazer um rock ou reggae e sai justamente dessa sonoridade. Isso que faz o nosso som ser sem barreiras”, conclui.

Além dos nomes mencionados, o Festival Turá vai contar com a presença da Banda Baby, Duda Beat, Emicida, Illy, Lagum, Luísa e os Alquimistas, Mart’nália, Roberta Sá, Xamã, Zeca Pagodinho e Jão. As vendas de ingresso acontecem pelo site da Tickets For Fun.

Serviço: Festival Turá

Endereço: Auditório do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, S/N - Parque do Ibirapuera, São Paulo - SP

Data: 2 e 3 de julho

Horários: das 11h às 22h

Valor: a partir de R$120 - sujeito a término de lote

Venda de ingressos: https://www.ticketsforfun.com.br/

Classificação indicativa: Abaixo de 5 anos - não será permitida a entrada

De 5 a 15 anos - Permitida a entrada acompanhada pelos responsáveis

A partir de 16 anos - Permitida a entrada

Capacidade: 15 mil pessoas por dia

Mais Informações: www.festivaltura.com.br