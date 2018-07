Lagosta de 9 quilos é transportada viva em bagagem de passageiro nos EUA

O agente do aeroporto ficou surpreso com o tamanho do animal, que é o maior que ele já viu. Foto: Transportation Security Administration via AP

Um agente da Administração de Segurança do Transporte (TSA, na sigla em inglês) encontrou uma lagosta de nove quilos na bagagem de um passageiro, no Aeroporto Internacional de Boston, nos Estados Unidos, no último final de semana.

Embora a companhia não proíba o transporte de lagostas, que deve ser feito com segurança e dentro das normas estabelecidas, o que chamou mais atenção foi o tamanho dela. O porta-voz da TSA, Michael McCarthy, disse que o animal encontrado no terminal C do aeroporto é o "maior" que ele já viu, segundo a agência de notícias Associated Press.

McCarthy disse que a lagosta estava em uma caixa térmica e "cooperou muito bem com o processo de triagem", que sempre é feito pelos agentes. Ele compartilhou a foto de um agente da TSA segurando o animal em suas redes sociais.

.@TSA officers are skilled at screening all sorts of items in checked baggage...including this 20+ pound lobster at @BostonLogan pic.twitter.com/euhyyO6F7V — Michael McCarthy (@TSAmedia_MikeM) 26 de junho de 2017

Oficiais da TSA são treinados para fazer a triagem em todos os tipos de itens na bagagem despachada, incluindo esta lagosta de nove quilos.

Tradução: Ludimila Honorato