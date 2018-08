Ladrões roubam lêmure de zoológico e o deixam em porta de hotel

Com 32 anos, lêmure Isaac é o mais velho do zoológico Santa Ana. Foto: Facebook/ Departamento de Polícia de Santa Ana

Um lêmure - animal da ordem dos primatas, um pouco semelhante aos macacos pequenos -, foi deixado no saguão de um hotel no condado de Orange County, Califórnia, Estados Unidos, na manhã do último sábado, 28. Junto a ele, foi deixado um bilhete com um pedido para a devolução do bicho. As informações são da revista People.

“Este animal pertence ao zoológico Santa Ana. Foi pego na noite passada. Por favor, levem-no até a polícia”, dizia o manuscrito acoplado a um cesto.

Dentro da embalagem estava um lêmure de cauda anelada, um tipo raro, chamado Isaac. Com 32 anos, ele havia desaparecido do zoológico, em um caso ainda não solucionado, em que uma das suspeitas seja uma rede de venda de animais.

Antes de estar ciente da devolução, a polícia foi chamada ao zoológico, também no sábado pela manhã, depois da chegada de funcionários responsáveis por recolher os lêmures e macacos capuchinos que estavam fora das jaulas. Então, eles perceberam que Isaac não estava mais lá.

Segundo a polícia, depois que o zoológico fechou na sexta-feira, cerca de 17h30, houve uma invasão à área protegida. Não se sabe ao certo o número de invasores.

“Esta espécie de lêmure está na lista do governo federal, por estar ameaçada de extinção, o que constitui seu roubo como um crime federal”, declarou Anthony Bertagna, porta-voz da polícia local. “Estamos tentando descobrir se ele foi roubado por estar na lista ou se foi apenas alguma pegadinha”.

“As pessoas fazem coisas esquisitas”, disse o diretor do zoológico, Ethan Fisher. “É difícil entrar na cabeça de alguém e saber o que se pensa”. Segundo ele, Isaac, que é o residente mais velho do parque, “foi rapidamente reintegrado ao grupo e parece bem”.

Nestes últimos dias, um trio de ladrões roubou um tubarão de um aquário no Texas, também nos EUA. O animal aquático também foi recuperado.