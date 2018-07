Ladrão se atrapalha e deixa ‘mãos do Hulk’ em volante de carro

Um ladrão se atrapalhou e deixou 'mãos do Hulk' feitas de espuma no volante do carro que ele estava tentando roubar Foto: Cena do filme 'Os Vingadores'/Marvel Studios/Divulgação

Um caso bizarro de tentativa de roubo de carro aconteceu na cidade Pasco, nos Estados Unidos, na madrugada desta última segunda-feira, 9. O cidadão, para evitar deixar impressões digitais no veículo, o arrombou vestindo luvas no formato das mãos do personagem Hulk, da Marvel, feitas de espuma.

A situação inusitada foi flagrada pelo dono do carro, que conseguiu espantar o ladrão e deixou o brinquedo no volante do veículo ao fugir. Cerca de uma hora depois, a polícia identificou o suspeito a alguns quarteirões do local do crime e o prendeu.

Ao ser preso, o homem de 33 anos tinha em sua posse objetos de um roubo anterior que havia cometido. Ele foi denunciado por um roubo e uma tentativa de roubo de carro.

Veja abaixo a bizarra foto das ‘mãos do Hulk’ deixadas no carro: