Ladrão rouba trailer com 98 mil dólares em macarrão instantâneo

Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução / Instagram @gabrielggustavo

Crimes com histórias interessantes mexem com o imaginário das pessoas em filmes e séries. No entanto, a vida real não fica para trás. Um assaltante roubou um trailer no Condado de Fayette de Geórgia, nos Estados Unidos, com quase 100 mil dólares (R$ 384 mil) em pacotes de macarrão instantâneo. O veículo, de cerca de 16 metros, estava estacionado num posto de gasolina da Chevron, quando foi levado pelo ladrão.

Autoridades de Fayette informaram ao canal regional Waga que o caso está sob investigação e que o automóvel foi roubado entre o dia 25 de julho e 1º de agosto. Além do autor desse delito, a polícia também está à procura dos responsáveis por cinco arrombamentos de carros e pelo roubo de uma motocicleta.

O xerife Barry Babb disse à emissora que o dono do trailer tinha permissão para estacionar no local e que o motorista estava "seguro" quando foi roubado.