Lado A, Lado B: Terrorismo, homicídios entre jovens e Champions League

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre os ataques terroristas ocorridos no Irã e em outros países, o alto número de homicídios entre os jovens divulgados pelo IPEA e também sobre a final da Liga dos Campeões da Europa, na qual o Real Madrid goleou o Juventus por 4 x 1. Assista!

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.