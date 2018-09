Lado A, Lado B: Stephen Hawking, vazamento em MG redes sociais

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano comentam sobre a morte do físico Stephen Hawking, a saída do Brasil do consórcio internacional de astronomia, o vazamento do mineroduto da empresa Anglo American que atingiu dois rios em Minas Gerais e o caso da blogueira que contraiu 10 mil dólares em dívidas para exibir uma vida que 'não era a sua' em seu Instagram.

