Lado A, Lado B: Stan Lee, pesquisa de racismo e casamento virtual

Os gêmeos Pedro e Juliano. Foto: Estadão

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre o legado de Stan Lee, criador de inúmeros super-heróis e quadrinhos que morreu nesta semana aos 95 anos de idade, uma pesquisa sobre a percepção das pessoas sobre o racismo feita na cidade de São Paulo e o caso de um japonês de 35 anos que gastou R$ 66 mil para se casar com uma boneca virtual.

Assista:

