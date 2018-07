Lado A, Lado B: Míssil norte-coreano, eutanásia e Slobodan

Míssil norte-coreano, eutanásia e Slobodan Foto: TV Estadão

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre alcance do míssil da Coréia do Norte, que não chega ao Brasil, a possibilidade de eutanásia no Brasil e Slobodan Prajlak, líder croata condenado por seus atos na Guerra da Bósnia, que se matou no meio de um julgamento; assista!