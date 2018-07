Lado A, Lado B: Supremacistas brancos e a volta do menino do Acre

No Lado A, Lado B desta semana, Pedro e Juliano falam sobre as manifestações de supremacistas brancos ocorridas nos Estados Unidos, assim como o posicionamento do presidente Donald Trump e de seu antecessor, Barack Obama, sobre o caso.

Os gêmeos também comparam Bruno, o 'menino do Acre' ao ET Bilu e questionam se o seu retorno seria, na verdade, uma grande jogada de marketing.

