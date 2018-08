Lado A, Lado B: Lula condenado, clonagem de macacos e fuga de Alcatraz

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano explicam sobre a condenação do ex-presidente Lula e seus desdobramentos, a investigação sobre a fuga de três criminosos da prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos, em 1962 e que foi reaberta recentemente e também sobre a clonagem de macacos com técnica semelhante à usada com a ovelha Dolly.

