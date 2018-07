Lado A, Lado B: Furacões, bunker do Geddel e Brasil no mundial de LoL

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam a respeito dos impactos causados pelos furacões Irma e Harvey e suas consequências no Brasil, como no preço do gás, a chegada de uma equipe brasileira ao campeonato mundial de League of Legends, que ocorrerá na China e será transmitida em salas de cinema no Brasil, e também sobre a apreensão de mais de R$ 51 milhões no 'bunker' do ex-ministro Geddel, a maior em dinheiro vivo da história da Polícia Federal, e questionam: o que você faria com R$ 51 milhões?

Assista o vídeo abaixo!