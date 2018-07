Lado A, Lado B: Cracolândia, Danilo Gentili e finais do basquete

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam a respeito da polêmica envolvendo o humorista Danilo Gentili e a deputada Maria do Rosário (PT-RS), as ações do Prefeito João Doria (PSDB-SP) na Cracolândia e as finais da NBA, a Liga de Basquete norte-americana.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.