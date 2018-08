Lado A, Lado B: Convocação de Tite, 'This is America' e casamento real

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre a convocação de Tite para a Copa do Mundo da Rússia, assim como os jogadores que estão no álbum e não participarão da competição, o clipe da música This Is America de Childish Gambino, e os detalhes do casamento real entre o príncipe Harry e Meghan Markle. Clique aqui para acompanhar tudo sobre o casamento no próximo sábado, 19.

