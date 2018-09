Lado A, Lado B: Cientista político faz esclarecimentos sobre o voto branco e o nulo

No Lado A, Lado B desta semana, Pedro e Juliano recebem o cientista político Humberto Dantas para esclarecer dúvidas sobre os votos brancos e nulos nas eleições brasileiras.

Humberto ressalta a diferença entre votos válidos e inválidos - que não têm qualquer valor a não ser o quantitativo, e não 'anulam' as eleições, independente da quantidade.

Assista abaixo:

