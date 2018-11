Lado A, Lado B: Casos de racismo, iPhone X e Rock in Rio 2019

Os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre o caso de racismo em que uma mãe 'fantasiou' seu filho como escravo, o estudante do Mackenzie que foi suspenso após comentários racistas e a resposta da atriz Erika Januza a ataques racistas o preço do iPhone X, que deve ser lançado por cerca de R$ 10 mil e artistas que confirmaram sua presença no Rock in Rio 2019.

Por fim, fazem um questionamento ao público: "Rock in Rio em Lisboa é Rock in Rio?"

Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana.