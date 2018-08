Lado A, Lado B: Atlas da violência, sair de casa na Justiça e PCC

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre o 'Atlas da violência' Brasil, incluindo a discrepância entre a taxa de homicídios entre negros e não-negros, o homem de 30 anos cujos pais precisaram recorrer à Justiça para que ele saísse de casa e sobre questões envolvendo a organização criminosa PCC.

