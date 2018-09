Lado A, Lado B: Ameaças a Lula e Fachin, diplomatas russos e os melhores ovos de Páscoa

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano comentam a respeito dos tiros que atingiram ônibus da caravana do presidente Lula, as ameaças feitas à família de Fachin, a expulsão de diplomatas por conta dos conflitos entre Rússia e Estados Unidos, e a seleção dos melhores ovos de Páscoa de 2018 feita pelo Paladar.

Assista!

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.