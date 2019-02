Labrador 'adota' nove filhotes de pato em ONG no Reino Unido

Labrador que vive em ONG no Reino Unido 'adota' patinhos. Foto: Divulgação/Mountfitchet Castle

O que um cachorro e nove patinhos têm em comum? Uma necessidade de troca de afeto e companheirismo próprios dos animais que são abandonados. No Reino Unido, Fred, um labrador de 10 anos de idade, decidiu 'adotar' um grupo de filhotes de pato que foram resgatados por uma ONG.

A equipe do Mountfitchet Castle resgatou os nove patinhos e Fred se prontificou a cuidar deles. O diretor do local, Jeremy Goldsmith, relatou ao Daily Mail que os funcionários da ONG não localizaram a mãe dos filhotinhos. A equipe acredita que uma raposa a capturou.

"Os patinhos absolutamente adoram Fred e ele agora se aposentou para cuidar dos nove 'bebês' em casa. Eles estão muito travessos e pegando carona nas suas costas e o seguindo até a água para nadar no fosso do castelo", de acordo com a nota publicada no site do Mountfitchet Castle.

Será que eles se dão bem? Confira as imagens a seguir e tire suas conclusões.

Com 10 anos de idade, labrador Fred 'adotou' patinhos resgatados. Foto: Divulgação/ Mountfitchet Castle

Fred e os filhotes aparentemente se dão muito bem em Mountfitchet Castle. Foto: Divulgação/ Mountfitchet Castle