Kate Middleton incentiva conversa sobre saúde mental com crianças

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, estrelou campanha que incentiva conversa sobre saúde mental com crianças. Foto: Luke MacGregor/Reuters

Duas semanas após anunciar que está grávida do seu terceiro filho, Kate Middleton apareceu em um vídeo divulgado nesta última segunda-feira, 18, falando sobre saúde mental.

O vídeo, gravado em janeiro deste ano, é a introdução de uma animação sobre o assunto e será apresentado em todas as escolas públicas do Reino Unido como forma de ensinar os alunos sobre depressão e outros transtornos.

“Saúde mental é como nós nos sentimos e pensamos. Ela não pode ser vista, mas nos afeta diariamente. Falar sobre ela pode ser complicado”, diz a duquesa de Cambridge no vídeo feito pela Anna Freud National Centre for Children and Families, uma organização não-governamental (ONG) que cuida de assuntos como saúde mental de crianças e bullying em escolas.

“Essa animação que vocês vão ver agora vai ajudá-los a falar sobre saúde mental, o que dizer e para quem falar quando sentirmos coisas que são grandes demais para guardar para nós mesmos e como ajudar amigos que estão passando por isso”, continua Kate no vídeo. “Algumas vezes só uma conversa basta para ajudar”, conclui.

Veja abaixo o vídeo que Kate gravou e a animação que será distribuída para as escolas britânicas (em inglês):

