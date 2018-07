Justin Timberlake vai assistir semifinal da Copa do Mundo com o público

O cantor Justin Timberlake irá assistir à semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Croácia junto com o público em Londres Foto: Fabio Motta/Estadão

O cantor norte-americano Justin Timberlake, que está na Inglaterra para fazer dois shows em Londres como parte da sua Man of the Woods Tour, anunciou em seu Instagram que os portões da O2 Arena serão abertos antecipadamente para que todos - ele incluso - possam assistir ao jogo da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Croácia.

“Eu estava pensando: nós tivemos um show sensacional na segunda-feira e teremos outro nesta quarta. Também há uma outra coisa bem importante acontecendo no mesmo dia”, disse o cantor. “Então, pela primeira vez a O2 Arena irá abrir seus portões mais cedo e vamos assistir o jogo entre Inglaterra e Croácia juntos aqui no telão do meu palco”, continuou.

“Vocês querem assistir ao jogo, eu quero assistir ao jogo, então vamos vê-lo juntos! E vocês sabem de uma coisa? A taça está vindo para casa”, finalizou Timberlake, fazendo menção ao lema adotado pela torcida inglesa nesta Copa. A Inglaterra tenta voltar a uma final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966, quando então ganhou seu único título mundial no futebol.

