Justin Bieber está em solo brasileiro - e os fãs não conseguem conter sua felicidade

Justin Bieber chegou ao Brasil para shows da Purpose World Tour. Foto: REUTERS/Jumana El Heloueh

Na madrugada desta quarta-feira, 29, Justin Bieber chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e os fãs estão muito animados com o ídolo em terras brasileiras. O cantor se apresenta hoje na Apoteose, no centro da capital carioca, e depois vai para São Paulo, onde fará shows no Allianz Parque no sábado e no domingo.

A chegada do cantor deixou muita gente eufórica e a hashtag # WelcomeBack2BrazilJB (Bem-vindo ao Brasil JB) está entre os tópicos mais comentados do dia. Entre fotos de Bieber no aeroporto até gifs mostrando a felicidade de ter o ídolo mais pertinho, confira alguns dos melhores tuítes sobre Bieber no Brasil.

Mas o que importa é:

MOZAO CHEGOU #WelcomeBack2BrazilJB — grid THANK YOU LEA (@porracabeIIo) 29 de março de 2017