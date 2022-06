Juma e Jove, de 'Pantanal', são um dos casais mais shippados no Twitter

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, a Juma e o Jove de 'Pantanal'. Foto: TV Globo

Com o Dia dos Namorados se aproximando, vale relembrar de casais que são adorados nas telinhas. O Twitter promoveu nesta quinta-feira, 9, um campeonato para descobrir o “Shipp de milhões” das séries e novelas.

Entre os casais mais mencionados na plataforma, estão Juma e Jove, de Pantanal. Os personagens feitos por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, respectivamente, compõem o segundo casal mais mencionado até o momento no País. Os protagonistas da novela das nove da Globo ainda foram eleitos os queridinhos das pessoas que participaram das enquetes. O shipp #Juve já teve mais de 26 mil tuítes no Brasil desde o início do ano.

Porém, Nick e Charlie, da série Heartstopper, foram os mais mencionados no Twitter no Brasil até o momento. São quase 30 mil menções desde o início do ano no País e a hashtag #NickAndCharlie é a mais usada no Twitter pelos fãs da série.

Além disso, os personagens fizeram parte da batalha de matches, indo até a semifinal junto com Cam e Mitchell, de Modern Family.

Com 23 mil tuítes no Brasil, Kate e Anthony, de Bridgerton, também marcaram presença na competição. É claro que Stranger Things e Euphoria não ficariam de fora dessa.

Depois de Kate e Anthony, Jules e Rue de Euphoria, Rebecca e Jack de This Is Us, Mike e Eleven de Stranger Things, e Winston e Maggie de Grey 's Anatomy, também participaram da primeira etapa da competição, e estão entre os matches mais shippados na plataforma pelos fãs de entretenimento.

Confira alguns dos tuítes dos brasileiros:

Juma e Jove, de 'Pantanal'

O jeitinho que o Jove e Juma dormem #Pantanal pic.twitter.com/rALImjyyMI — Acervo Juve ᵐᵉᵘ♡ᵗʳᵃⁿˢᵇᵒʳᵈᵃ (@AcervoJuve) June 8, 2022

a juma esperando o jove com um sorrisinho e logo em seguida eles se beijando e abraçando juro tudo pra mim #pantanal pic.twitter.com/PRnlTv6PYk — jessi (@haalandcrf) June 4, 2022

Kate e Anthony de 'Bridgerton'

VAZOU FOTO DE ANTHONY E KATE JUNTOS AAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/zw7jYax8nl — Bridgerton Oficial (@Bridgertonofc) April 30, 2021

Anthony olhando pra Kate Kate olhando pro Anthony Kathony e a química de milhões BRIDGERTON TRAILER pic.twitter.com/YlRwjOSYy0 — Noel ︽✵︽ (@3stebeland) March 9, 2022

Nick e Charlie de 'Heartstopper'

As fotos tiradas por Nick e Charlie na cabine em "Heartstopper" pic.twitter.com/vQROAOyrfr — Sem Spoiler (@semspoiler_) May 5, 2022

A forma como o Charlie olha pro Nick e a forma como o Nick olha pro Charlie❤ pic.twitter.com/LwxIDO4Txh — kely • heartstopper (@_nickconnor) June 10, 2022

Jules e Rue de 'Euphoria'

rue and jules pic.twitter.com/tSPN0P8Xvy — EUPHORIA BRASIL (@EuphoriaBRNews) June 10, 2020

Rebecca e Jack de 'This Is Us'

this is us acaba comigo. jack e rebecca colocaram as expectativas de amor em outro patamar impossível de ser alcançado. — bonita e miserável (@lisoca) April 1, 2022

Mike e Eleven de 'Stranger Things'

Winston e Maggie de 'Grey 's Anatomy'