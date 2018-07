Jovens tiram selfie durante tiroteio e viralizam na internet

Foto tirada por Rodrigo Ferreira; ao fundo, seu amigo Matheus Adams Foto: Facebook / @matheus.adams.7

Recentemente, uma foto inusitada viralizou no Facebook: durante uma situação de perigo, em que os passageiros de um ônibus foram ao chão, dois jovens de Duque de Caxias (RJ) resolveram posar sorridentes para uma selfie. O bom-humor rendeu mais de 20 mil compartilhamentos à imagem.

Matheus Adams, jovem de boné que aparece ao fundo, é o dono do perfil no Facebook no qual a imagem foi publicada originalmente, e contou mais detalhes da situação ao E+: "Foi um assalto numa via expressa da cidade, só que ocasionou tiros. Não deu pra gente ver direito. A reação foi espontânea. A gente estava naquela situação desagradável e olhamos um para o outro e falamos: 'Vamos tirar foto!'. Aí foi o momento em que eu dei meu celular ao Rodrigo [Ferreira, à frente na imagem] para ele tirar, e deu essa repercussão toda aí".

Felizmente, todos ficaram bem e saíram ilesos. Matheus ainda ressalta que o motorista ficou ao volante o tempo todo, buscando uma maneira de sair da incômoda situação.

Confira abaixo a postagem original!