Jovens constroem maior pirâmide do mundo feita de papel higiênico

Pirâmide de papel higiênico foi construída pelo time de robótico de uma escola nos Estados Unidos Foto: Kaytie Boomer / The Bay City Times via AP

Estudantes do ensino médio nos Estados Unidos construíram a maior pirâmide de papel higiênico do mundo. A 'obra' foi feita com 27.434 rolos de papel higiênico.

A ação foi feita por membros do time de robótica do Colégio Bullock Creek, localizado no Condado de Midland, em Michigan, nos Estados Unidos. A pirâmide foi erguida em 16 horas no próprio colégio, durante as férias, e o processo começou em 30 de dezembro de 2019 e terminou no dia 31.

O aluno Maxton Herst, que teve a ideia de fazer a pirâmide e é capitão do time de robótica, disse em entrevista para o MLive que a inspiração veio de um vídeo no Youtube que mostrava a construção de uma pirâmide de papel higiênico.

A ideia original evoluiu e agora a matéria-prima da pirâmide será vendida para arrecadar fundos para o time de robótica do colégio. Outra opção também será realizar uma doação em dinheiro para o time, que então doará a quantidade equivalente de rolos para pessoas carentes da cidade.

“Foi uma ideia louca que surgiu de repente mas se tornou algo para reunir doações e publicidade para o nosso time de robótica”, disse Herst.

A pirâmide foi desmontada nesta segunda-feira, 6, devido ao retorno das aulas no colégio. A BlitzCreek Robotics, nome do time de robótica, publicou no Facebook uma parte do processo de desmontagem, feito em uma hora e meia.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais