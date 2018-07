Jovem torna-se o primeiro trans a ser 'Rei' do Baile de formatura em sua escola

. Foto: stokpic / Pixabay

O aluno Alan Belmont se tornou o primeiro aluno trans a ser eleito o 'Rei' do baile de formatura de sua escola, a North Central High School, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

O baile de formatura, conhecido como 'Prom', é uma tradição bastante relevante para a maior parte dos jovens do país. No momento do anúncio, Alan foi ovacionado pela maior parte de seus colegas, e se emocionou bastante.

Porém, o caminho não foi fácil. Durante a semana, Alan fez um desabafo em seu Instagram por conta de um folheto que encontrou. Nele, estava escrito originalmente "Al Belmont para rei do baile", em demonstração de apoio, mas uma pessoa maldosa riscou a palavra "rei" e substituiu por "rainha".

"Tenho sido muito perguntado sobre o porquê de estar concorrendo a rei do baile, mas essa é a real razão. Apesar de todo amor e apoio que recebo, ainda há muita ignorância no mundo. Quero que os meus amigos trans saibam que isso não é nada além de estupidez e ódio. Isso não faz com que eu pare de ser quem eu sou, e continue a lutar para vencer isso. A ignorância vai ruir, orgulho e amor surgirão", publicou em seu Instagram.

Confira abaixo Alan como rei do baile e o momento de sua escolha.

my prom date is a king. What about yours? #ncprom2017 Uma publicação compartilhada por staci®© (@anastacia.c) em Abr 22, 2017 às 9:07 PDT