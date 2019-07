Jovem tenta atacar com faca mulher que lhe negou pedaço de pizza

Jovem tentou atacar a vítima por duas vezes seguidas até ser detida. Foto: Pixabay

A americana De'Erica Cook, de 22 anos, foi acusada de tentar ferir uma mulher com uma faca, em Saint Augustine, na Flórida, após ela lhe negar um pedaço de pizza. As informações são do jornal local Saint Augustine Record.

De acordo com as autoridades, a jovem ficou brava e ameaçou a vítima - não identificada - dizendo "vou cortar você", com o objeto pontiagudo.

Em seguida, Erica tentou atacá-la e um homem conseguiu tirar a faca da mão dela, mas ela pegou outra e precisou ser contida novamente, segundo o relatório policial.

A agressora foi presa e acusada por "grave agressão com uma arma mortal, sem intenção de matar". Ela precisa pagar uma fiança de 1,5 mil dólares (cerca de R$ 5,6 mil, na cotação atual) para ser liberada