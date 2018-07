Jovem tem de passar por cirurgia após inserir cabo USB em seu pênis

Jovem chinês de 13 anos ficou com cabo USB preso em seu pênis. Foto: Reprodução/Heilongjiang Metropolis Channel

Um jovem chinês de 13 anos teve de passar por uma cirurgia após inserir um cabo USB em seu pênis "por curiosidade", de acordo com o canal Heilongjiang Metropolis. O cabo acabou se emaranhando e não pôde ser removido.

Seus pais ficaram preocupados e o levaram para um hospital em Linkou, noroeste da China, onde os médicos aplicaram um lubrificante numa tentativa de retirar o cabo – mas não funcionou. O menino então foi transferido para o Hospital Infantil Harbin no dia seguinte, e lá ele passou por uma cirurgia.

Os médicos cortaram uma parte do pênis e retiraram o cabo pela uretra, da mesma maneira que entrou.

O jovem ficou internado por alguns dias e foi liberado na última terça-feira, 10. A médica Xu Liyan, urologista do hospital, falou com o canal e explicou o ocorrido: "Ele cortou um lado do cabo e inseriu em sua uretra. O cabo chegou até sua bexiga, onde se emaranhou e acabou dando um nó, então, quando ele tentou puxá-lo, ficou preso".