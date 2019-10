Jovem sem perna doa centenas de Barbies iguais a ela para pacientes de hospital

Chloe Newman presenteou pacientes do hospital que a tratou com barbies com prótese de perna. Foto: Shriners Hospitals for Children

Chloe Newman, de 18 anos, nasceu sem a perna direita devido à Síndrome da Banda Amniótica, uma condição rara que separa partes do corpo do bebê durante a gravidez. Por conta disso, ela usa uma perna protética desde pequena e se emocionou recentemente ao encontrar uma Barbie com características iguais a dela.

A jovem, de Nova York, se sentiu representada e resolveu doar mais de 400 bonecas com a deficiência física para a rede Shriners Hospitals for Children, que a tratou por anos e tem 22 unidades espalhadas pelos Estados Unidos. A mãe Cindy Newman, em entrevista à CNN, disse que essa seria uma forma de retribuir por tudo que a equipe médica da instituição fez pela filha.

"Acho que os pacientes se sentiriam melhor consigo mesmos. Eles pensariam: 'uau, estão fazendo uma Barbie como eu, então por que eu deveria ter vergonha de mim mesmo se agora existem brinquedos como eu?", afirmou Chole para a emissora americana NBC.

Chloe ao lado das Barbies com perna protética. Foto: Shriners Hospitals for Children

Como não encontrou uma loja com esse número de produtos, Chloe fez uma campanha no Facebook pedindo para as pessoas comprarem as que encontrarem e lhe enviarem para, em seguida, serem reembolsadas.

A ação dela repercutiu tanto que ela atingiu a meta em menos de 24 horas.