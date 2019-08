Jovem recém-habilitada bate em viatura da PM, reage com bom humor e história se espalha na internet

Viatura capotou após jovem sair de rotatória sem olhar para os lados. Foto: Twitter / @CarolAntoniete

Ser recém-habilitado, dirigir pela cidade e bater o carro é uma situação triplamente tensa. E piora ainda mais se o veículo em questão for da Polícia Militar (PM). Mas tem quem consiga agir com calma diante do problema.

Foi o caso de Carolina Antoniete, de 18 anos, em Franca, interior de São Paulo, ao atingir uma viatura do modelo Hilux SUV da Toyota, estimada em mais de R$ 100 mil. A batida ocorreu na terça-feira, 27.

A jovem compartilhou o problema no Twitter em tom de bom humor e a história viralizou com mais de 180 mil curtidas. "- Alô! Mãe, bati o carro! - Meu Deus! Tudo bem? Chamou a polícia? - Não precisou, ela já estava aqui...", escreveu na publicação. Veja:

- Alô! Mãe bati o carro! - MDS! Tudo bem? Chamou a polícia? - Não precisou, já tava aqui... pic.twitter.com/jnRE11pVtN — Carol Antoniete (@CarolAntoniete) August 27, 2019

Carolina tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) há menos de uma semana e estava levando a irmã na faculdade com o carro dos pais, um Chevrolet Zafira, quando causou o acidente.

De acordo com gravações de uma câmera de segurança, a jovem passava por uma rotatória para entrar em outra via, não olhou para os lados e acelerou no momento em que as autoridades passavam.

A viatura capotou e o acidente gerou congestionamento. No entanto, ninguém ficou ferido.

