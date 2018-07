Jovem publica foto de 'crush' na internet e acaba virando namoro

Foto: Reprodução/Facebook

No dia 28 de julho, Lethycia Jesus publicou em seu Facebook uma foto de um menino sentado no trem, com a legenda: "Linha 11 coral sentido Luz 13h40, moço estou completamente apaixonada.". Esse tipo de foto é bastante comum nas redes sociais, principalmente de pessoas vistas no transporte público. Porém, com Lethycia a história foi um pouco diferente.

O jovem da foto, Gabriel Carmo, não apenas viu a publicação como gostou da moça e eles se encontraram pessoalmente. Deu tão certo que eles já estão até namorando.

Agora, o Facebook de Lethycia está repleto de mensagens desejando boa sorte ao casal, e ela ficou conhecida como a menina que conseguiu conquistar o 'crush'.