Jovem pede para receber glitter e loja atende seu pedido de forma exagerada

Kaitlyn não se contentou com a quantidade de glitter recebida da primeira vez, então recebeu mais uma encomenda que a fez se arrepender. Foto: Facebook/KhaleesiKait

Kaitlyn Johnson, uma jovem americana, fez uma compra do jogo Cards Against Humanity no site oficial do jogo de cartas, mas acabou entrando numa brincadeira que envolveu quilos de purpurina. A história foi compartilhada no Facebook pela própria Kaitlyn.

Tudo começou quando ela comprou cinco pacotes de expansão do jogo. "Eu acabei de pedir cinco de seus pacotes de expansão incluindo o pacote de orgulho LGBT. Eu tenho uma questão boba, eu realmente queria glitter junto com o meu pacote, mas estava indisponível. Há alguma maneira de vocês me mandarem apenas um montão de glitter?", escreveu Kaitlyn em um e-mail para o site.

O Cards Against Humanity então respondeu: "Kaitlyn, duas coisas. 1. Tenha cuidado com o que deseja e 2. Confira sua caixa de correspondência em uma semana. Beijos, Maria". Uma semana depois, Kaitlyn recebe um pacote cheio de glitter em sua casa.

Entretanto, Kaitlyn não ficou satisfeita e mandou um e-mail dizendo: "Isso é tudo o que vocês têm? (Na verdade, eu estou feliz só de vocês terem me respondido)", ao que a loja respondeu: "Kaitlyn, lamentamos tê-la decepcionado. Obrigada pela desculpa por ter feito isso chegar tão longe. Por favor, continue de olho na sua caixa de correio".

E aí uma nova encomenda chegou: uma caixa enorme repleta de glitter. Neste momento, Kaitlyn ficou um pouco arrependida de seu pedido. "Eu não vejo o chão há dias. Toda vez que eu acho que me livrei, um pouco mais de glitter aparece. Depois um pouco mais, e um pouco mais. Eu já sucumbi a ideia de comer uma tigela de glitter com leite para que eu possa finalmente me livrar dele. Atualização: não funcionou", escreveu a jovem em um e-mail.

"Kaitlyn, nós tentamos brincar numa boa. Você fez isso a si mesma", escreveu a atendente Maria no e-mail. Como a loja já havia adiantado, "tenha cuidado com o que deseja".