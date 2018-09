Jovem obcecada por cirurgias plásticas revela que não fará mais procedimentos estéticos

Jennifer Pamplona gastou aproximadamente R$ 2 milhões em cirurgias plásticas. Foto: Instagram / @jenniferpamplona

A brasileira Jennifer Pamplona, de 26 anos, já gastou mais de 500 mil dólares em cirurgias plásticas, aproximadamente R$ 2 milhões. No entanto, ela revelou que parou de vez com os procedimentos estéticos que fez para ficar parecida com Kim Kardashian, de quem é fã.

A jovem vive entre Califórnia e Dubai e ficou famosa após passar por diversas cirurgias plásticas que alteraram quase que seu corpo inteiro. A última que fez foi negada por cinco médicos, pois apresentava risco à sua vida. No entanto, ela optou por continuar com o procedimento que retirou gordura da barriga e a inseriu nos glúteos para acentuar a região. Ela aproveitou a ocasião para tirar duas costelas e fez bichectomia para remover gordura das bochechas.

Nos últimos três anos, Jennifer já fez mais de 30 cirurgias, como rinoplastia, mamoplastia, lipoaspiração e preenchimentos. Ela conta que sempre sonhou em alterar seu corpo após sofrer bullying na infância, e seu antigo namorado também a incentivava. Celso Santebanes era obcecado por cirurgias plásticas e chegou a ser conhecido como o Ken Humano brasileiro. Ele faleceu aos 21 anos em decorrência de um tipo raro de leucemia. Após a morte do namorado, a jovem enfrentou uma grave depressão e percebeu que os procedimentos estéticos eram um vício em sua vida.

A post shared by Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) on Aug 16, 2018 at 2:26am PDT

"Estou muito orgulhosa de tudo, as cirurgias fizeram quem sou hoje. Está sendo difícil, mas eu pareço jovem e bonita. Eu amo as Kardashians, elas nos mostram que se você quer algo, você deve apenas fazê-lo. Mas agora eu não vou mais fazer cirurgias, estou feliz com a minha aparência e não quero me destruir com cirurgias", disse ao Daily Mail.

Jennifer acrescentou que vai seguir na carreira musical, uma paixão descoberta durante os momentos difíceis de procedimentos estéticos. Ela também está trabalhando em um documentário sobre sua vida, no qual abordará o vício por cirurgias plásticas.