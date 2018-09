Jovem inglesa devolve mil libras que encontrou em calçado comprado pela internet

Ella Gilman foi homenageada com um vale compra pela vendedora que teve suas mil libras de volta. Foto: Facebook / Ella Gilman

Ella Gilman, de 19 anos, deu um exemplo de honestidade em Manchester, na Inglaterra, ao devolver mil libras (5,3 mil reais) encontradas a verdadeira dona. O dinheiro estava dentro de um tênis comprado por ela pela plataforma eBay.

A mercadoria veio de Brighton, a mais de 300 quilômetros da cidade onde mora. No entanto, a inglesa ligou imediatamente para a vendedora, Laura Hazeldine, pediu os dados bancários dela e estornou o dinheiro em menos de meia hora.

“Não creio que muitas outras pessoas teriam me contatado para dizer que encontraram mil libras dentro de um tênis. Ela até me enviou uma foto do recibo do banco. Achei que tinha perdido esse dinheiro”, disse Laura ao jornal britânico Daily Mail.

A jovem afirmou que ficou chocada quando abriu os calçados e encontrou o envelope com as notas. Assim, para recompensar esse ato de honestidade, a vendedora enviou para Ella um vale compra para gastar em algum show ou restaurante.

Além disso, Laura afirmou que vai entrar em contato com a Escola de Negócios da Universidade Metropolitana de Manchester, onde Ella estuda, para noticiar o caso. “As pessoas devem saber a pessoa que ela é. Essa jovem é uma em um milhão”, elogiou.