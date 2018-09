Jovem fica bêbado e gasta mais de R$ 5 mil em corrida de Uber

Um jovem dos EUA pagou mais de R$ 5 mil em uma corrida de Uber que ele não se lembra de ter pedido, pois estava bêbado. Foto: Pixabay

O americano Kenneth Bachman foi a uma festa na última sexta-feira, 23, em Morgantown, no Estado de Virgínia Ocidental. Lá, ele bebeu muito e acabou 'apagando' – só se lembra de ter acordado, no dia seguinte, dentro de um carro da Uber com o motorista falando que ele estava próximo a Nova Jersey, a mais de 500 quilômetros de distância, onde ele mora.

"Eu fiquei, tipo, isso é loucura! Por que você concordou em me trazer da Virginia Ocidental até Nova Jersey?", disse Kenneth a uma afiliada da emissora CBS. Mas a pior parte mesmo foi ver o preço que a 'loucura' custou: US$ 1.635,93, cerca de R$ 5.316,77.

Kenneth contou à emissora que estava em uma festa com alguns amigos no campus da Universidade da Virginia Ocidental e, após beber muito, pediu um Uber – o que ele não se lembra de ter feito – e dormiu no carro.

"Nós fomos a uma festa de fraternidade e fomos a um bar depois. Eu bebi a noite inteira, eu gastei uns US$ 200 no bar mesmo após ter bebido o dia inteiro na festa. Basicamente, eu apaguei. A última coisa que eu lembro é estar no bar e, depois, eu acordei no Uber do lado de um cara mais velho me dizendo que eu estava quase em Nova Jersey", contou o jovem.