Jovem faz vaquinha para pedreiro ir com o filho ao show de Paul McCartney 

Antonella Vanoni conseguiu arrecadar o valor necessários para que os dois pudessem ir ao show e para o transporte deles Foto: Antonella Vanoni

João Luiz Franco Lopes é tão fã dos Beatles que decidiu dar o nome de seu filho de John Lennon. Seu sonho era ir a um show de algum dos integrantes da banda - e mal podia imaginar que esse desejo se realizaria com a ajuda das redes sociais.

O ajudante de pedreiro estava na casa Veronica Ferreira da Costa, onde fazia uma reforma com Sebastião, seu patrão, e o filho, John Lennon, que trabalha com ele. A mulher comentou que sua filha, Antonella Vanoni, queria ir ao show de Paul McCartney, em Porto Alegre, no dia 13 de outubro. Sebastião, então, disse que João era um grande fã dos Beatles e explicou a origem no nome do filho.

"Na mesma conversa, o seu João confirmou a informação e falou para minha mãe que o sonho dele era poder ver um dos Beatles de pertinho", diz Antonella. "Eu sou muito fã dos Beatles. Aprendi a gostar com o meu pai e é um elo muito forte que eu tenho com ele. Me emocionou muito ver alguém com a mesma paixão, a ponto de colocar o nome de um dos integrantes no filho, sabe?" Assim, surgiu a vontade da jovem de ajudar João.

Antonella criou uma vaquinha online para conseguir R$ 968,00, para que os dois pudessem ir ao show. Ela postou o link em seu Facebook e pediu ajuda de seus amigos. "Eu fiquei sabendo da história em um domingo e fiquei matutando isso, porque achei que se eu fizesse a vaquinha, ninguém ajudaria. Não ninguém, mas poucas pessoas, afinal é uma doação de dinheiro sem ter nada em troca, né? E foi incrível como aconteceu justamente o contrário", relembra.

Em questão de horas, o post tinha mais de 100 compartilhamentos e 500 curtidas e a meta tinha sido alcançada. "A empatia das pessoas com a situação foi realmente enorme", avalia.

A jovem, que é designer, não avisou João que faria nada disso. Comprou os ingressos e avisou John Lennon, pois tinha medo que, com a repercussão no Facebook, ele ficasse sabendo. Na hora que Antonella e Veronica entregaram os ingressos para João, o assistente de pedreiro se emocionou e chorou.

"Eu estou muito feliz, mas não por mim. Fico feliz por poder ajudar alguém a realizar um sonho antigo, que talvez não fosse possível sem isso. E fico feliz de ver que a internet também pode ser um meio legal com pessoas legais", pondera. A designer, por outro lado, não conseguiu ingressos para ela - quando tentou comprar, já estavam esgotados.

Antonella conseguiu arrecadar R$ 1.792,42. O valor além dos ingressos será usado para que John Lennon e seu pai vão até Porto Alegre no dia do show, pois os dois moram em Ilha das Flores, e para consumo durante a apresentação de Paul McCartney.

Veja a reação de João ao receber os ingressos: