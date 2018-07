Jovem faz 'amizade' com gorila que gosta de assistir a vídeos no celular

O gorila Jelani gosta de assistir vídeos nos celulares dos visitantes. Foto: instagram.com/lindseyncostello/

A americana Lindsey Costello é uma militar em treinamento e, por isso, não pode ter animais de estimação. Por isso, quando ela tirou folga após dez meses de treino, quis ficar cercada de animais.

"Eu fui para casa e a primeira coisa que fiz foi ficar cercada de animais, porque eu amo tanto animais. Então, no meu último dia em casa, eu pensei: 'Ei, vamos ao zoológico! Esse é o melhor lugar para ver animais, certo?", disse ela à People.

No zoológico de Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos, a mágica aconteceu. Ela rapidamente conquistou a amizade de Jelani, um gorila. "Quando eu fui até a jaula do gorila... eu olhei e vi essa menina segurando um telefone e o gorila estava ao lado dela, assistindo vídeos", contou Lindsey à WDRB.

A mulher então disse para Lindsey interagir com o gorila. "Ela falou: 'Ei, você quer fazer isso?'. E eu disse: 'É claro, ai meu deus!'. Então ela me deu o telefone dela, e eu só sentei lá e mostrei vídeos para ele. E, enquanto eu mostrava os vídeos (de bebês gorilas) ela me contava que, se você tira o celular de perto dele, ele vai tentar sair da jaula para olhar. Eu tentei e isso realmente aconteceu", relembrou Lindsey.

De acordo com Jill Katka, um funcionário do zoológico, o gorila costuma interagir com diversos visitantes. "Ele adora assistir à vídeos em celulares, interagir com o público. Quando ele está entediado com os vídeos, ele mexe a mão, às vezes olha para o outro lado e deixa bem claro quando quer que mude para o próximo. Ele prefere vídeos e fotos de animais, especialmente de macacos. Ele também gosta de olhar fotos de pessoas", conta Katka.

Lindsey publicou a foto ao lado do gorila em seu Instagram, e conta com milhares de curtidas e centenas de comentários.