Jovem entrega currículo citando 'assistir Naruto' como habilidade

Um usuário do Twitter viralizou na internet após publicar uma foto do currículo que estava entregando procurando emprego em algumas empresas. Entre informações como suas habilidades com idiomas ou trabalho em equipe, aparecia a informação: "Assisti 276 episódios de Naruto em dois meses."

De acordo com ele, o erro ocorreu por conta de uma brincadeira que não lembrou de 'deletar' na hora da impressão: "Ter sucesso em currículos é bom, mas já colocaram que assistiram 276 episódios de Naruto só pra zoar, esqueceram e tirar e entregaram pra 10 empresas mesmo assim?".

Confira as postagens abaixo:

ter sucesso em currículos eh bom mas já colocaram que assistiram 276 eps de naruto só pra zoar, esqueceram de tirar e entregaram pra 10 empresas mesmo assim??? pic.twitter.com/NCT2zQfwmb — ceci; jae day (@NEOKAMOTO) 9 de fevereiro de 2018

bem que eu percebi que todo mundo olhava estranho — ceci; jae day (@NEOKAMOTO) 9 de fevereiro de 2018

só pra dar um fim nisso tudo: não eh fake eu realmente perdi minhas vagas do senac e to muito triste porque tava esperando desde o ano passado, “conseguir rts com uma história fake de autodesgraça” se vcs podem tweetar e reclamar sobre a vida de vocês pq eu não posso também??? — ceci; jae day (@NEOKAMOTO) 10 de fevereiro de 2018