Jovem é suspensa de escola católica por estar grávida 

Maddi Runkles sabia que seria punida pela escola Foto: Nate Pesce/The New York Times

Grávida aos 18 anos, Maddi Runkles foi proibida de ir a sua escola. A Heritage Academy, um pequeno colégio cristão em Maryland, nos Estados Unidos, suspendeu a aluna dois dias depois de ela anunciar que esperava um bebê. As informações são do New York Times.

A estudante também foi tirada de seu cargo no conselho estudantil. A decisão foi tomada pelo conselho da escola, do qual seu pai, Scott, era o diretor. À Times, ele disse que deixou o grupo por raiva ao ver a maneira como sua filha estava sendo tratada. Além disso, Maddi não poderá participar de sua formatura. Na opinião do pai, a decisão do conselho arruinou o último ano de escola da menina.

Ela anunciou a gravidez em frente a toda a escola e disse que diversos alunos a agradeceram.

À Times, Maddi disse que sabia que sofreria uma punição da escola, porque quebrou o código da instituição. A Heritage Academy tem um código restrito em relação a atividade sexual fora da escola, pois são contra sexo antes do casamento.

David Hobbs, administrador do colégio, se recusou a discutir o caso da jovem com o New York Times. Em um posicionamento oficial, ele garatiu que ela receberá o diploma, mas chamou sua gravidez de "problema interno sobre o qual terão muitas orações e discussões".